Группа депутатов заказала чартерный самолет, чтобы посетить матч сборных Украины и Северной Ирландии - источник
10:30, 16 июня 2016Общество
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Группа народных депутатов в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию.
Сегодня состоится матч сборных Украины и Северной Ирландии / marino4kamarina.livejournal.com
Об этом на условиях анонимности корреспонденту УНИАН сообщил один из народных депутатов.
По его словам, на 13.00 эти народные депутаты заказали чартерный самолет для того, чтобы вылететь во Францию, где состоится матч сборных Украины и Северной Ирландии.
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Напомним, сегодня, 16 июня, во французском Лионе сборная Украины проведет второй матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет команда Северной Ирландии.
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