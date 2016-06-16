Группа депутатов заказала чартерный самолет, чтобы посетить матч сборных Украины и Северной Ирландии - источник

Об этом на условиях анонимности корреспонденту УНИАН сообщил один из народных депутатов.

По его словам, на 13.00 эти народные депутаты заказали чартерный самолет для того, чтобы вылететь во Францию, где состоится матч сборных Украины и Северной Ирландии.

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Напомним, сегодня, 16 июня, во французском Лионе сборная Украины проведет второй матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет команда Северной Ирландии.