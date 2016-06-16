"Народный фронт" требует конфисковать миллиарды Януковича: с них снимут арест и выведут в офшоры

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что новый законопроект о спецконфискации был разработан с учетом европейского опыта.

"Это наша принципиальная позиция – изъятые средства Януковича должны пойти на повышение обороноспособности государства", - подчеркнул лидер фракции.

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"Мы в очередной раз убедились, что пророссийский Оппоблок в сотрудничестве с "Батькивщиной" всячески тормозят этот процесс в Верховной Раде", - добавил Бурбак, комментируя провальное голосование за соответствующий проект закона.

По его словам, если не воспользоваться процедурой спецконфискации, то к концу года деньги могут разморозить и возвратить на офшорные счета Януковича.

Максим Бурбак подчеркнул, что фракция "Народный фронт" будет настаивать, чтобы законопроект №4811 был принят Верховной Радой, иначе фракция не будет голосовать за другие решения парламента, кроме вопросов государственной важности.