В "Народном фронте" обвинили депутатов, которые провалили спецконфискацию, в отстаивании интересов Януковича

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница во время брифинга в парламенте.

В частности, он отметил, что поскольку принятие этого закона было и является принципиальным требованием фракции "Народный фронт", после сегодняшнего провала включения его в повестку дня, фракция отказывается в дальнейшем голосовать за любые другие законопроекты до выяснения ситуации".

Читайте такжеВ НФ обвинили "Батькивщину" и Опоблок в провале решение о конфискации награбленных средств Януковича

"Призываем наших коллег по демократической коалиции поддержать все же этот закон", - обратился он к парламентариям.

"Обидно было наблюдать, как оппозиционеры чуть мозоли не набили на руках, хлопая тем, кто выступал против этого закона", - сказал Медуница.

"Очевидно, что это выгодно Януковичу и его окружению, поскольку эти средства без этого закона невозможно конфисковать. В противном случае (в случае принятия законопроекта. – Ред.) процесс конфискации был бы быстрый, эти средства попали бы в Специальный фонд Государственного бюджета и затем могли бы быть использованы для приобретения нового вооружения для украинской оборонной отрасли", - подчеркнул народный депутат.

Читайте такжеГолосование за конфискацию денег Януковича выявит предателей в украинском парламенте - Тымчук

В то же время Олег Медуница отметил, что фракция "Народный фронт" сегодня в очередной раз продемонстрировала свою государственническую позицию, поддержав очень важные законопроекты, в частности, проект закона № 3822-д по увеличению контента на украинском языке в радиоэфире, а также постановление об обращении Верховной Рады к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине № 4793, которая сможет объединить всех православных верующих нашей страны.

Народный депутат напомнил, что именно фракция "Народный фронт" была инициатором первого закона о квоте для украинских песен в радиоэфире, и поблагодарил всех коллег, которые присоединились к разработке компромиссного закона и проголосовали за него.

"Это был трудный путь. Но теперь мы, наконец, начинаем деруссифицировать наше радио- и информационное пространство, благодаря принятию этого закона (№ 3822-д)", - резюмировал он.