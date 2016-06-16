Порошенко призвал сенат Нидерландов способствовать ратификации Ассоциации Украины и ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время встречи Порошенко с председателем Сената парламента Королевства Нидерланды Анки Брукерс-Кноль, которая совершает первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Украину.

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Президент призвал голландских парламентариев к эффективным решениям для завершения процесса ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с ЕС. Он выразил уверенность, что результаты апрельского референдума в Нидерландах не станут непреодолимым обстоятельством на этом пути.

Президент Украины также выразил надежду на скорейшее завершение процесса принятия Европейским Союзом решения о введении безвизового режима для украинских граждан.

«Украина выполнила все согласованные критерии», - отметил Порошенко, подчеркнув, что «это подтверждает и сама европейская сторона».

Глава государства также проинформировал о шагах, которые осуществляет Украина в борьбе с коррупцией, реформировании прокуратуры и судебной реформы.

Собеседники обсудили также ситуацию на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую солидарность и единство Европейского Союза в вопросе поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжения санкций ЕС в отношении России.

Президент также подчеркнул необходимость усиления международного давления на агрессора с целью ускорить освобождение украинских заложников на временно оккупированных территориях и политических заключенных, которые находятся в России.

Президент Украины и председатель Сената парламента Нидерландов уделили внимание вопросу расследования катастрофы самолета рейса МН-17, сбитого российскими боевиками в июле 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом будет не раньше конца июня.