Минюст планирует переговоры о передаче Украине Карпюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Павел Петренко заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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«Что касается Николая Карпюка, я могу только сказать ту информацию, которая не является закрытой на сегодняшний день, - действительно, Министерство юстиции сегодня направило соответствующий пакет документов о передаче нашего гражданина Карпюка на территорию Украины согласно Конвенции», - сказал он.

По словам Петренко, это стало возможным после того, как его брат с такой инициативой обратился в Министерство юстиции, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц.

«И мы безотлагательно, буквально в течение одного дня, подготовили пакет документов и направили той стороне. Каким образом будет происходить процесс? Этот процесс будет происходить, однозначно, через комплекс дипломатических и юридических переговоров», - отметил Петренко.

Министр подчеркнул, что детали, как и раньше, не разглашаются до того момента, пока политзаключенные не попадают на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и другого украинца Станислава Клыха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что показания были выбиты из них следствием под пытками.

24 мая Петренко заявил, что Украина в первый день после вступления в силу приговора по делу Карпюка и Клыха обратится с запросом об их экстрадиции.

26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.