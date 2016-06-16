Почти половина опрошенных украинцев поддерживает вступление в ЕС (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно ему, если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Европейский Союз, проводился в мае 2016 года, 49% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 26% - против, остальные 24% - не определились или не принимали бы участие в голосовании.

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Если бы те, кто не определился, как голосовать, как обычно, не пришли бы на референдум по вступлению в ЕС, участие в голосовании приняли бы около 76% всех, кто имеет право голосовать и проживает на неоккупированной территории, и поданные голоса распределились бы так: за вступление в ЕС - 65%, против - 35%.

При этом готовность жителей Украины проголосовать за вступление в ЕС в течение времени, прошедшего после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, практически не изменилась: в 2015 году за вступление Украины в ЕС были готовы проголосовать 51,8% жителей Украины (без оккупированных территорий), в феврале этого года – 51%, в мае – 49%.

Опрос был проведен с 19 по 31 мая 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Методом личного интервью опрошено 2014 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым и оккупированной части Донецкой и Луганской областей) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.