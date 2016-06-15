Парасюк в Раде устроил драку с "Оппоблоком" (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Колесников, в частности, говорил, что фракция “Самопомич” якобы уже два года в парламенте поучает других. Он обратился к ним, чтобы они помогли Садовому, который также является лидером партии «Самопомич» разобраться с ситуацией с мусором во Львове.

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Кроме того, депутат от «Оппоблока» напомнил об акции протеста львовян в связи с этой ситуацией.

Колесников также заявлял о необходимости отставки Садового.

После этого к Колесникову подбежал внефракционный депутат Владимир Парасюк. В то же время депутаты от «Оппоблока» отгородили Колесникова. Однако после этого все равно произошла потасовка между депутатами от “Оппозиционного блока” и несколькими другими депутатами из разных фракций.Колесников также заявлял о необходимости отставки Садового.

Отметим, это уже не первый инцидент с участием нардепа Парасюка. В ноябре прошлого года он прямо на заседании антикоррупционного комитета ударил ногой представителя СБУ Василия Писного.