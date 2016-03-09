В сети появились кадры "штурма" Парасюком консульства РФ во Львове (видео)
Громадське телебачення Львів опубликовало на своем канале в Youtube кадры акции возле консульства Российской Федерации во Львове, в ходе которой нардеп Владимир Парасюк сорвал флаг РФ с флагштока и растоптал его.
На видео видно, как нардеп срывает флаг во дворе консульства, при этом участники акции, которые наблюдают за этим, кричат "Молодец!".
После этого Парасюк выходит со двора консульства вместе с флагом и бросает его на землю со словами "Вот эту тряпку - сжечь!".
Активисты после этого жгут флаг под сопровождение украинского гимна.
Читайте такжеВ Раде требуют судить причастных к расправе над Савченко
Как сообщал УНИАН, народный депутат Владимир Парасюк сегодняустроил очередную потасовку во Львове.
Она произошла у здания российского консульства в рамках акции в поддержку Надежды Савченко.
Парасюк пытался прорваться внутрь помещения, но возле входа его остановила охрана, в результате этого завязалась потасовка.
Однако нардеп перелез через забор и снял с флагштока российский флаг.