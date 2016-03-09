В сети появились кадры "штурма" Парасюком консульства РФ во Львове (видео)

На видео видно, как нардеп срывает флаг во дворе консульства, при этом участники акции, которые наблюдают за этим, кричат "Молодец!".

После этого Парасюк выходит со двора консульства вместе с флагом и бросает его на землю со словами "Вот эту тряпку - сжечь!".

Активисты после этого жгут флаг под сопровождение украинского гимна.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Владимир Парасюк сегодняустроил очередную потасовку во Львове.

Она произошла у здания российского консульства в рамках акции в поддержку Надежды Савченко.

Парасюк пытался прорваться внутрь помещения, но возле входа его остановила охрана, в результате этого завязалась потасовка.

Однако нардеп перелез через забор и снял с флагштока российский флаг.