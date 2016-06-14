Парубий: выносить на рассмотрение ВР изменение состава ЦИК без политического согласования безответственно
Выносить на рассмотрение парламента вопрос об изменении состава Центральной избирательной комиссии без политического согласования безответственно, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
По его словам, он “более оптимистично” воспринимал процесс изменения состава ЦИК.
“Но, к сожалению, вижу, что политические дискуссии продолжаются, и без политического согласования будет безответственно это вопрос выносить”, - отметил спикер.
Парубий сообщил, что сейчас ожидается решение профильного комитета по этому вопросу и решение фракций о поддержке кандидатур, предложенных президентом.
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Как сообщал УНИАН, 3 июня в Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№4789 и 4790).
Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.
Ранее Парубий заявлял, что вопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в парламенте в четверг, 16 июня.