Парубий: выносить на рассмотрение ВР изменение состава ЦИК без политического согласования безответственно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По его словам, он “более оптимистично” воспринимал процесс изменения состава ЦИК.

“Но, к сожалению, вижу, что политические дискуссии продолжаются, и без политического согласования будет безответственно это вопрос выносить”, - отметил спикер.

Парубий сообщил, что сейчас ожидается решение профильного комитета по этому вопросу и решение фракций о поддержке кандидатур, предложенных президентом.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня в Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№4789 и 4790).

Согласно проекту постановления №4790, президент предлагает назначить на должности членов Центризбиркома Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

Ранее Парубий заявлял, что вопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в парламенте в четверг, 16 июня.