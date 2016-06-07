Порошенко представил кандидатуры членов новой ЦИК (документ)

Президентским проектом постановления "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии" № 4790 предусмотрено назначить на должности членов ЦИК Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.

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Информация о кандидатах

Алла Басалаева

35 лет. Избирается членом ЦИК впервые. Из кандидатов на должность Членов ЦИК имеет наибольший стаж работы в Центральной избирательной комиссии – 7 лет. С 2008 года - заведующая отделом представительства интересов Комиссии в судах юридического управления Секретариата Комиссии.

С 2012 года - судья Дарницкого районного суда Киева. На выполнение требований Закона «Об очистке власти» успешно прошла люстрационную проверку и проверку финансового состояния, которая подтвердила достоверность сведений о наличии имущества. Не принимала участия в рассмотрении дел в отношении активистов Майдана.

Имеет два высших образования

Михаил Вербенский

1956 года рождения. Образование: В 1986 г. окончил Высшее политическое училище МВД СССР, а в 1992 г. – Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.

В органах внутренних дел с 1976 г. В течение 1995-1997 гг. – заместитель начальника управления правового обеспечения – начальник отдела подготовки проектов ведомственных нормативных актов штаба МВД Украины. В 1997-1998 гг. – заместитель начальника Главного штаба МВД Украины – начальник управления правового обеспечения. С 1998 г. – первый заместитель начальника Главного штаба МВД Украины. С июня 2001 г. – заместитель председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2005 году стал руководителем Главного штаба МВД.

В марте 2014 году назначен на должность директора Департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы МВД Украины.

Входил в Экспертный совет по вопросам соблюдения прав человека и реформирования органов внутренних дел при Министерстве внутренних дел Украины.

Ольга Желтова

1964 года рождения. Заместитель заведующего секретариата Комитета Верховной Рады Украины VIII созыва по вопросам правовой политики и правосудия.

Помощница народного депутата Украины IV созыва Юрия Ключковского.

Входит в авторский коллектив проекта Закона Украины о внесении изменений к Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины» № 6531-2 от 28 апреля 2005 года.

Светлана Кустова

1979 года рождения. Юристоконсул ООО «Адвокатская компания «Моор и Партнеры». Сферы юридической практики: гражданское право, избирательное право и политический процесс, конституционное право, налоговое право, судебная практика.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября 2007 года – кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» (под номером 145).

На внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года была уполномоченным лицом партии "Блок Петра Порошенко".

На общественных началах помощница народных депутатов IV – VIII созывов: Николая Катеринчука (IV – V созыва), Романа Зварыча (VI созыва), Петра Порошенко (VII созыва), Ирины Фриз (VIII созыва).

Ольга Лотюк

1973 года рождения. Образование: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, юридический факультет. В 1998 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 2002 года. Направление научной деятельности – конституционное право, сравнительное конституционное право.

Была помощником на общественных началах народного депутата Украины IV созыва от Блока «За единую Украину!» Николая Онищука.

В 2006 году была кандидатом в народные депутаты Украины от Всеукраинской партии «Новая сила» (№ 2 в избирательном списке).

Виталий Плукар

1986 года рождения. Образование: В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук во Львовском государственном университете внутренних дел.

Заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Украины.

Был помощником (на платной основе) народного депутата Украины Валерия Карпунцова, избранного в Верховную Раду VII созыва по списку партии «УДАР Виталия Кличко».

Евгений Радченко

1973 года рождения. Работал международным наблюдателем, руководителем группы международных наблюдателей, консультантом избирательных штабов, руководителем группы юридических консультантов избирательного штаба. С 1994 по 2004 годы работал заместителем председателя правления Комитета избирателей Украины. В 2004 -2005 годах работал координатором избирательных программ Ассоциации американских юристов (ABA/CEELI). С 2005 по 2008 год работал советником по вопросам выборов и управления координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Директор по развитию МОО "Интерньюз-Украина". С 2009 года – эксперт Венецианской комиссии. Работал на выборах в 14-ти странах.

Был помощником-консультантом народного депутата Владимира Стретовича в четвертом созыве Верховной Рады.

Выступил соавтором Законопроекта № 2831-2 о местных выборах, который 18 июня 2015 года не набрал достаточного количества голосов.

Входит в авторский коллектив Проекта Закона о выборах народных депутатов 1068-2 от 11 декабря 2014 года.

Леонтий Шипилов

1977 года рождения. Образование: Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию.

Доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Помощник народного депутата Украины 8-го созыва Николая Величковича (по срочному трудовому договору по совместительству).

Советник Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

Во время парламентских выборов 2012 года включен в избирательный список политической партии «УДАР Виталия Кличко» под № 134.

(Использованы материалы сайта Опора)