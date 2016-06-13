Замглавы ЦИК Магеру допросили по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов
Замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в Национальном антикоррупционном бюро Украины дал показания как свидетель по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Магера сообщил журналистам по окончании допроса.
"Это дело касается так называемых служебных преступлений. Речь, очевидно, идет не о 368-й (получение взятки - УНИАН), а j 369-й статье (дача взятки - УНИАН) Уголовного кодекса, и касается известного дела о так называемых "амбарных книгах" Партии регионов", - сказал Магера.
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Отвечая на вопрос журналистов, спрашивали его на допросе о возможных злоупотреблениях со стороны руководства ЦИК, Магера сказал: "Был широкий круг вопросов по многим субъектам, но я до конца не представляю свою ценность в качестве свидетеля. Даже если подобные факты имели место, то со мной их никто не обсуждал. И о каких-то лицах или суммах мне ничего неизвестно", - сказал Магера.
Также Магера отметил, что в ходе допроса шла речь о деньгах, которые могли принимать руководители Центризбиркома от Партии регионов: "Были разные вопросы. Если вы проанализируете материалы, появившиеся в прессе, то многие вопросы касались именно этих аспектов и нюансов, связанных с сообщениями в СМИ, и о которых дискутирует общество".
Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых фигурирует и руководитель ЦИК Михаил Охендовский.
Сегодня, 13 июня, в НАБУ вызвали Магеру. Также, по данным антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, вызваны на допрос и председатель ЦИК Охендовский, и заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.