Порошенко поблагодарил Эрдогана за готовность прислать самолет для тушения пожара на свалке возле Львова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность прислать специальный самолет для тушения пожара на свалке возле Львова.

Об этом Порошенко написав в Twitter.

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"Благодарю Президента @RT_Erdogan за готовность прислать специальный самолет, чтобы помочь Украине в тушении пожара возле Львова. Друг в беде познается", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке возле Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело еще одного человека до сих пор не обнаружили.

Вместе с тем 7 июня на свалке снова возник пожар, было несколько очагов горения и тления. 10 июня пожар был ликвидирован.