НАБУ расследует 148 уголовных производств – Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что НАБУ на сегодняшний день расследует 148 уголовных производств.
Об этом Сытник заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Петра Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«На сегодняшний день в производстве детективов НАБУ находится 148 производств, 15 производств направлено в суд, из них 8 касается представителей судебной ветви власти. Еще 35 лицам объявлено о подозрении», - сообщил Сытник.
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Директор НАБУ отметил, что доступ к государственным реестрам является важным инструментом в борьбе с коррупцией, в том числе при переаттестации судей.
«Нам был направлен запрос на 381 судью. По 235 судьям были сформированы материалы, которые свидетельствовали о возможных определенных рисках, и 46 из этих судей отказались от дальнейшей аттестации и ушли в отставку», - сообщил Сытник, добавив, что состояния некоторых судей шокировали: в их собственности до 20 объектов недвижимости, по несколько дорогих машин.
Также Сытник сообщил, что на данный момент в штате Бюро работают почти 500 человек, еще 200 – вакансии, в основном на должности детективов. Летом запланировано проведение еще одного конкурса.