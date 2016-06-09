НАБУ расследует 148 уголовных производств – Сытник

Об этом Сытник заявил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Петра Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«На сегодняшний день в производстве детективов НАБУ находится 148 производств, 15 производств направлено в суд, из них 8 касается представителей судебной ветви власти. Еще 35 лицам объявлено о подозрении», - сообщил Сытник.

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Директор НАБУ отметил, что доступ к государственным реестрам является важным инструментом в борьбе с коррупцией, в том числе при переаттестации судей.

«Нам был направлен запрос на 381 судью. По 235 судьям были сформированы материалы, которые свидетельствовали о возможных определенных рисках, и 46 из этих судей отказались от дальнейшей аттестации и ушли в отставку», - сообщил Сытник, добавив, что состояния некоторых судей шокировали: в их собственности до 20 объектов недвижимости, по несколько дорогих машин.

Также Сытник сообщил, что на данный момент в штате Бюро работают почти 500 человек, еще 200 – вакансии, в основном на должности детективов. Летом запланировано проведение еще одного конкурса.