Ирина Геращенко: Киев готов к диалогу с Донбассом, но с легитимно избранной властью

Об этом на странице Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Встретилась с представителями региональных властей в Институте повышения квалификации. Главы райадминистраций, местные депутаты, представители сельсоветов из всех регионов Украины. Говорили и о децентрализации, и о судебной реформе, и о безвизовом режиме, но больше всего — о ситуации на Донбассе и минских соглашениях. Первое: минские соглашения не идеальны, но они признаны миром, как дорожная карта мирного урегулирования конфликта. Второе: только минские соглашения четко определяют действие санкции против РФ. Третье: санкции очень больно бьют по Москве и российской экономике », — отметила парламентарий, передает пресс-служба БПП "Солідарність".

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«Российская Федерация стремится к отмене санкций и делает все для этого. Те, кто кричит против минских соглашений, что поддерживают отмену санкций? Четвертое: минские соглашения требуют именно от РФ выполнения безопасности и гуманитарной компоненты, по сути, дипломатическим языком фиксируя, что РФ-никакой не посредник, а участник. В минских соглашениях нет таких аббревиатур, как ДНР и ЛНР, там есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, поэтому никаких прямых переговоров с террористами не может быть », — подчеркнула политик.

«Киев готов к диалогу с Донбассом, но с легитимно избранной властью, которая должна быть выбрана по украинскому законодательству и выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ. Пятое: мы готовы к компромиссу в вопросе освобождения заложников и по этому вопросу говорим со всеми. Но ключ от тюрьмы с заложниками лежит в Кремле … И поэтому мир должен давить на Кремль с требованием освободить всех: и в российских тюрьмах, и на оккупированных территориях. Я не понимаю те политические силы, которые планомерно дискредитируют минский процесс, потому пусть они скажут, что для Украины и против страны агрессора сделали они», — резюмировала Ирина Геращенко.