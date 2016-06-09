Путин и Юнкер в рамках Питерского экономического форума обсудят ситуацию в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом отношения Россия-ЕС – это обмен взглядами в отношении текущих региональных проблем – это и Сирия, и Украина, но в целом это попытка все-таки взглянуть, куда мы идем в отношении России и ЕС, и даже на фоне сохранения имеющихся разногласий - какие есть возможности для поддержания и развития диалога», - сказал Песков.

При этом он не исключил, что в ходе переговоров будет обсуждаться строительство газопровода «Северный поток-2», который планируется проложить в обход Украины по дну Балтийского моря.

«Безусловно, Россия и европейские страны осуществляют достаточно широкий спектр торгово-экономических отношений, которые так или иначе подпадают под регулирование Еврокомиссии. К таким крупным проектам, которые находятся в стадии реализации, относится «Северный поток-2». Теоретически этого (обсуждение проекта – УНИАН) нельзя исключать, дойдет ли до этого очередь, честно говоря, сказать не могу», - добавил Песков.

Питерский международный экономический форум состоится 16-18 июня.