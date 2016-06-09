Шимкив рассказал, как долго может длиться судебная реформа

Об этом в интервью 5 каналу заявил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Над реформой правосудия много работали, чтобы она смогла достичь того уровня, на котором находится. Это важно. Это конституционные изменения, это имплементационный закон, много вводится: понятие судейского досье, вопрос назначения судей. И вообще, вводится содержательный подход к тому, как судьи могут назначаться. Во-первых, это деполитизация, во-вторых, равноудаленность от всех ветвей власти и дальше – добропорядочность судей. Потому что мы все знаем, как важно для нас, а также для иностранных инвесторов защитить свои права. И добродетель судьи является одним из ключевых моментов имплементационного закона. И далее, если судьи не смогут доказать, откуда у него доходы и их семей – это также важно...", – заявил Шимкив.

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По его словам, первые изменения будут касаться высших судов, а "дальше есть имплементационные законы".

На вопрос ведущей, сколько времени может занять судебная реформа в Украине, Шимкив отметил, что в Польше она проходила 15 лет, в Словакии – более 6 лет, в Сингапуре – еще больше.

"Много изменений в антикоррупционном плане заняло много времени. Даже в Грузии первые результаты были на третий год. Большой объем работы и факторы, которые давят на Украину, – в таких условиях не было ни одно государство", – заявил Шимкив.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла президентский Закон "О судоустройстве и статусе судей" (№4734). Этот Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", кроме пунктов 39 и 48 настоящего Раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.