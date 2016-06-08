Чубаров озвучил задачи крымскотатарского батальона, настаивает на его создании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время публичных дебатов «Будущее Крыма: возможна ли реинтеграция? Как и когда?».

По словам Чубарова, когда Крым возвратится в состав Украины, то возникнет много проблем, которые были и на Донбассе, когда возвращались оккупированные территории.

Как сказал Чубаров, «в первые дни, недели очень важно будет обеспечивать выполнение планов, которые будут выписаны в стратегии возвращения Крыма», и в этой ситуации будет очень важна «охрана общественных сооружений, коммуникаций, органов временной исполнительной власти...».

«Скажите, кто это может сделать лучше, чем военные, связанные с Крымом - русские, украинцы и крымские татары. Вот эта идея по созданию крымскотатарского батальона», - подчеркнул он.

Чубаров подчеркнул, что готов и дальше дискутировать с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым по этому вопросу.

«Речь идет о том, чтобы в Национальной гвардии Украины было специальное подразделение, которое мы предлагаем разместить в Херсонской области, потому что это будет символично, это будет сигнал для Крыма, в котором будут могут служить люди как срочной службы, так и по контракту. Да, часть из них будет приобретать боевой опыт в зоне АТО», - сказал Чубаров.

По его словам, речь идет о создании «военного подразделения не монорелигиозного, не моноэтнического, но по территориальному признаку».

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Как сообщал УНИАН, 7 июня Аваков заявил, что не поддерживает инициативу создания крымскотатарского батальона.

«Я встречался с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым. Мы обсуждали, как использовать тех патриотов (от крымскотатарского народа - УНИАН), которые находятся на материковой территории Украины. Мы все-таки приняли линию, что это страна Украина, и здесь не должно быть ни армянского, ни грузинского, ни отдельного крымскотатарского батальона. Это должны быть специальные силы украинской армии, в которых могут служить и крымские татары, и армяне, и много других... Я сторонник другого подхода, я все-таки подавляющее большинство этих активистов знаю. Мы с ними сотрудничаем», - сказал Аваков.

Он отметил, что огромное количество представителей крымскотатарского народа служит, в том числе в Национальной полиции, в частности на высоких должностях.

«По моему убеждению, крымский татарин, как любой другой гражданин Украины, должен быть в регулярном подразделении украинской армии, Национальной гвардии, Национальной полиции», - отметил министр.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов 20 декабря 2015 года анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона «Крым» имени Номана Челебиджихана, в котором будут служить 560 человек.

В апреле 2016 года Чубаров сообщил о разработке концепции деятельности батальона, которая представлена президенту Украины и министру внутренних дел.