"Сторонник иного подхода": Аваков не поддержал инициативу создания крымскотатарского батальона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я встречался с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым. Мы обсуждали, как использовать тех патриотов (от крымскотатарского народа — УНИАН), которые находятся на материковой территории Украины. Мы все-таки приняли линию, что это страна Украина, и здесь не должно быть ни армянского, ни грузинского, ни крымскотатарского отдельного батальона. Это должны быть специальные силы украинской армии, в которых могут служить и крымские татары, и армяне, и многие другие... Я сторонник другого подхода, я все-таки подавляющее большинство этих активистов знаю. Мы с ними сотрудничаем», - сказал Аваков.

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Он отметил, что огромное количество представителей крымскотатарского народа служит, в том числе, в Национальной полиции, в том числе, на высоких должностях.

«По моему убеждению, крымский татарин как любой другой гражданин Украины должен быть в регулярном подразделении украинской армии, Национальной гвардии, Национальной полиции», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов 20 декабря 2015 г. анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона «Крым» имени Номана Челебиджихана, в котором будут служить 560 человек.

В апреле 2016 г. лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о разработке концепция деятельности батальона, которая представлена президенту Украины и министру внутренних дел.

«Мы сегодня исходим из того, что в составе МВД должно быть подразделение, в котором служили бы граждане Украины - выходцы из Крыма. Это не мононациональное и не монрелигиозное подразделение, но при этом там должны быть созданы условия для верующих людей, там должна быть халяльная еда, там вместе с капелланом должен быть имам", - отметил Чубаров.