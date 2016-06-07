В "Народном фронте" рассказали, каких кандидатов в ЦИК подавали на рассмотрение Порошенко

Других кандидатур в состав ЦИК "Народный фронт" Петру Порошенко не предлагал. Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель фракции Максим Бурбак.

"Потом мы узнали, что президент рассматривает вариант подать абсолютно новых людей, которые не имели опыта работы в ЦИК. Мы несколько раз обсуждали на фракции тему состава нового ЦИК. В процессе звучали разные фамилии. Благо, в нашей команде есть много опытных юристов, которые могли бы претендовать на должность члена ЦИК. Вместе с тем, мы не принимали решений и не подавали президенту от "Народного фронта" кого-либо другого, кроме Магеры, Шипилова и Онищенко", - говорит Бурбак.

Читайте такжеПорошенко представил кандидатуры членов новой ЦИК (документ)

"А вообще, предлагать членов ЦИК - это исключительно право президента Украины. Предложения фракций носят рекомендательный характер. Президент подал того, кого сам считал нужным. На ближайшем заседании фракции мы рассмотрим предложенный список кандидатов в ЦИК", - добавил председатель фракции "Народного фронта".

Ранее 7 июня президент Украины Петр Порошенко предложил уволить 12 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых Андрей Магера, Михаил Охендовский и Жанна Усенко-Черная.