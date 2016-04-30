Боевики в первый же день нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе – Кучма

Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в соцсети.

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«Накануне в Минске трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима полного прекращения огня начиная с 30 апреля 2016 года. Однако по состоянию на текущие сутки имеют место нарушения такого режима со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такие нарушения были в Широкино, Авдеевке, Марьинке, в частности, были и минометные обстрелы. Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства и не отвечает на провокационные обстрелы, которые имеют место быть», - подчеркивается в заявлении Кучмы.

В сложившейся ситуации Кучма призвал Российскую Федерацию, а также ОРДО и ОРЛО, как стороны принятых договоренностей, выполнять взятые на себя обязательства по прекращению огня в канун пасхальных праздников.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Минске специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники Трёхсторонней контактной группы согласовали режим прекращения огня с полуночи 30 апреля.