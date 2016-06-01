Парубий подписал постановление о переименовании Днепропетровска в Днепр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в парламенте.

По словам Парубия, к нему обращались с вопросами, почему он не подписывает принятые постановления о переименовании населенных пунктов в рамках декоммунизации.

Он напомнил, что в аппарат ВР поступило два проекта постановлений с требованием отменить решение парламента о принятии соответствующих постановлений от 19 мая. Следовательно, он не мог подписать принятые постановления до рассмотрения парламентом проектов постановлений об отмене ранее принятых решений.

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"Сегодня утром Регламентный комитет принял соответствующее решение, и я имел возможность поставить эти постановления на голосование. Оба из них не набрали необходимого количества голосов, а на самом деле - 18 и 20 голосов. Оба постановления были отклонены, и это для меня открывает возможность подписать постановления Верховной Рады о переименовании городов и сел, постановления по декоммунизации", - пояснил Парубий.

Он публично подписал два постановления - о переименовании Днепропетровска и о переименовании ряда других городов и сел.