В Днепропетровском облсовете надеются на переголосование ВР, если новое название города не приживется

"Поскольку парламент город переименовали, а область нет, то некоторое время у нас город будет Днипро, а область - Днепропетровская. Сами местные жители очень осторожно относятся к вопросу переименования, можно даже сказать, что часто высказываются против этого. Но считаю, что бывают такие вопросы, где надо принимать волевые решения. Поэтому лично отношусь к переименованию города спокойно. Ведь у нас есть время присмотреться к этому новому названию. Если она принципиально не подойдет, то, думаю, что Верховная Рада сможет переголосовать", - заявил Олейник, передает сайт партии "Возрождение".

Депутат отметил, что местные власти пока не подсчитывали, во сколько обойдется переименование города, но из предыдущего опыта переименования улиц стало понятно, что это не так сложно и проблематично, как кажется на первый взгляд.

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"Так же говорили, что невозможно будет переименовать и улицу Ленина, потому что очень дорого. Но благополучно переименовали и сейчас идет процесс переоформления документов. Не привело это ни к какому коллапсу, люди сейчас пишут на всех документах новые названия улиц, а в скобках - старые. Так всем все понятно", - отметил Олийнык.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днипро.