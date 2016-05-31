Лавров заявил, что прекращения огня на Донбассе до "политического урегулирования" "не будет никогда"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прекращения огня на Донбассе до "политического урегулирования" "не будет никогда", контроль над всей территорией Донбасса международными силами не предусмотрен Минскими соглашениями.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с читателями "Комсомольской правды".
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"Все очень просто – опять идут разговоры о том, курица или яйцо было раньше. Сейчас вдруг тема безопасности стала самой главной для президента Порошенко, причем не просто прекращение огня, а обеспечение безопасности какими-то международными силами на всей территории Донбасса", - сказал Лавров.
"Это не предусмотрено Минскими соглашениями. На это Донбасс никогда не пойдет, а с Донбассом, в соответствии с Минскими договоренностями, необходимо согласовывать все без исключения шаги по урегулированию", - заявил он.
По словам Лаврова, Россия поддерживает усиление роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения и увеличение количества наблюдателей, которые будут разводить стороны и контролировать склады с тяжелым вооружением.
"Можно прятаться сколько угодно за тем, что безопасность не обеспечена. Украинцы говорят, что политические реформы начнутся только когда безопасность будет на 100% в течении нескольких недель или месяцев. Этого не будет никогда, это нереально, такого не бывает ни в одном конфликте, пока не урегулированы политические аспекты кризиса", - подчеркнул он.
Лавров заявил, что речь идет о законе об особом статусе, что должно быть предусмотрено в Конституции Украины, и амнистии боевиков.