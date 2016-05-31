Лавров заявил, что прекращения огня на Донбассе до "политического урегулирования" "не будет никогда"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с читателями "Комсомольской правды".

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"Все очень просто – опять идут разговоры о том, курица или яйцо было раньше. Сейчас вдруг тема безопасности стала самой главной для президента Порошенко, причем не просто прекращение огня, а обеспечение безопасности какими-то международными силами на всей территории Донбасса", - сказал Лавров.

"Это не предусмотрено Минскими соглашениями. На это Донбасс никогда не пойдет, а с Донбассом, в соответствии с Минскими договоренностями, необходимо согласовывать все без исключения шаги по урегулированию", - заявил он.

По словам Лаврова, Россия поддерживает усиление роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения и увеличение количества наблюдателей, которые будут разводить стороны и контролировать склады с тяжелым вооружением.

"Можно прятаться сколько угодно за тем, что безопасность не обеспечена. Украинцы говорят, что политические реформы начнутся только когда безопасность будет на 100% в течении нескольких недель или месяцев. Этого не будет никогда, это нереально, такого не бывает ни в одном конфликте, пока не урегулированы политические аспекты кризиса", - подчеркнул он.

Лавров заявил, что речь идет о законе об особом статусе, что должно быть предусмотрено в Конституции Украины, и амнистии боевиков.