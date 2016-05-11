Геращенко: Выборы на Донбассе возможны лишь в условиях устойчивой тишины

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Украина остро поднимает гуманитарные вопросы: доступ международных миссий, освобождение заложников. И ключевым в этом является безопасный компонент», - заявила она.

«Устойчивый режим прекращения огня является ключевым залогом для решения политического блока вопросов. И относительно возможных выборов на Донбассе - они возможны лишь в условиях устойчивой тишины, разоруженияе и по украинскому законодательству, которое мы напишем сами, без подсказок Кремля», - подчеркнула Геращенко.