В "ДНР" заявили о "шансе" согласовать с Киевом выборы на Донбассе

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Шанс согласовать с Киевом проведение выборов на Донбассе теоретически есть, но о сроках говорить пока не приходится», - сказал он.

Пушилин добавил, что сейчас для Донецка первостепенно провести праймериз.

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Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко 23 мая заявил, что в "республике" будут проведены праймериз с целью выдвижения кандидатов для участия в местных выборах, предусмотренных Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не исключает проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.

По словам Порошенко, восстановление политических процессов на Донбассе возможно лишь при условии развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и на украино-российской границе.

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Справка. Праймериз - тип голосования, в котором выбирается единый кандидат от политической партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл его состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно близок. Проигравшие во внутрипартийных выборах иногда все же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.