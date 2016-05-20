Емец: Судебная реформа должна отменить специализированные суды и провести эффективную переаттестацию судей

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец в комментарии журналистам.

Он отметил, что законопроектом предусмотрены основные новеллы: трехзвенную судебную систему, судьи будут проходить серьезную переаттестацию, а Верховный Суд станет конечной инстанцией для принятия окончательных решений.

"Это означает, что Верховный Суд будет толковать судебную практику таким образом, что она будет обязательной для нижестоящих судов. Также это означает, что исчезнет практика, когда можно иметь два противоположных решения и доказать это даже до Верховного Суда, где в одной палате можно было получить два противоположных решения. Теперь решение, которое примет Верховный Суд, будет обязательным и навсегда", - заявил народный депутат.

"Второе, то что касается реформы судов вообще. Будут отменены высшие специализированные суды, административные суды. Останутся общий, апелляционный и Верховный Суды", - подчеркнул Емец.

Третьей особенностью судебной реформы должно стать 100% переаттестация судей, которая предполагает новое качество судов.

"Для того, чтобы мы получили справедливого судью, нам нужно проверить его профессиональные знания, проверить его на отсутствие коррупционных деяний. Это означает проверку всего жизненного цикла: где он получил зарплату, за какие доходы он купил машину, насколько все это совпадает с его доходами и достоин ли этот человек быть судьей", - сказал парламентарий.

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Леонид Емец подчеркнул, что процедуры переаттестации должны быть открытыми и прозрачными.

"Каждый онлайн или в Интернете должен видеть собеседование с судьей, услышать ответы на вопросы. Это добавит доверия к суду как к такому, что соответствует требованиям общества, и мы, наконец, увидим честный и справедливый суд", - сказал народный депутат.

Представитель "Народного фронта" также сообщил, что рабочей группой серьезно отрабатывается вопрос суда присяжных.

"Мы однозначно стоим на том, что суд присяжных должен быть. Мы анализируем, можно ли это внедрить прямо сейчас", - сообщил Емец.