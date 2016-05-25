Бессмертный прокомментировал освобождение Савченко

Об этом заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Минской группы Роман Бессмертный, передает ТСН.

"Это была часть работы по освобождению всех незаконно удерживаемых, кто-то называет этих людей заложниками и т.д.", - сказал Бессмертный.

Впрочем, по словам Бессмертного, Россия использовала процедуру возвращения Надежды Савченко против президента Петра Порошенко, для его дискредитации. В частности, речь идет о постоянном переносе дат освобождения украинской пленницы.

"Российская сторона сделала из этой процедуры программу, как это шло, почему менялись эти даты – это была дискредитация одного человека – президента Украины", - пояснил он.

Однако, что касается освобождения Савченко, Бессмертный отметил, что на Кремль осуществили давление со стороны Вашингтона. Речь идет о последней встрече Госсекретаря США Виктории Нуланд с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Очевидно, что последняя встреча Суркова и Нуланд в Москве, очевидно, что последние два раунда переговоров в нормандском формате они касались 3 ключевых вопросов: это ввода полицейского контингента ОБСЕ на Донбасс, второй вопрос – это вопрос, связан с процедурой политического урегулирования, то есть выборы, ну и для того, чтобы продвигаться по первым двум вопросам – можно было только начав обмен, возврат и т.д.", - отметил бывший представитель Украины в политической подгруппе Минской группы.

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При этом последним прессом на Москву в вопросе освобождения Савченко, по мнению Бессмертного, стали переговоры в "нормандском формате".

"В связи с тем, что тема относительно Савченко и этих двух ГРУшников была юридически вычищена, то это было то, что поддавалось решению. Но очевидно, что последняя беседа, состоявшаяся в нормандском формате – это был тот пресс, который раздавил окончательно российскую сторону, и она вынуждена была пойти на завершение процедуры хотя бы в отношении одного человека", - пояснил он.

Что же касается того, как ЕС может повлиять на Россию в вопросе освобождения других заключенных украинцев в России, то Роман Бессмертный подчеркивает, что Украине стоит продолжать процедуру возврата заключенных до завершения "политического календаря" в США и ЕС.

"Надо стартовать не от Брюсселя, даже не от Парижа и Берлина. Надо стартовать из Вашингтона. Поэтому не случайно, я в очередной раз говорю, это сверхважно, до завершения календаря политических событий в США, в Париже, в Берлине, достигать вот таких побед, которая состоялась сегодня. Пока что Европа не понимает, что Украина воюет, защищая Европу. Слава Богу, что это глубже понимают в Вашингтоне", - резюмировал Бессмертный.