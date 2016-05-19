Российский политолог о переговорах по выборам на Донбассе: Киев выигрывает у Москвы по очкам

По его мнению, Минские соглашения никогда не будут выполнены, потому что Москва никогда (до падения путинского режима - Ред.) не отдаст границу и не выведет войска, передает "Апостроф".

"Сегодняшний раунд по перетягиванию каната, на мой взгляд, по очкам выиграл Киев. Во-первых потому, что в заявлении Нуланд подчеркнуто, что никакие самозваные люди не могут провести выборы, а во-вторых, они должны соответствовать украинскому законодательству и проходить под контролем ОБСЕ", - заявил политолог.

Кроме того, он сравнил заявление Порошенко, сделанное на днях, и заявление Нуланд. "Хоть они и не совпадают, но довольно близки. Разница лишь в одном - Порошенко явно говорит о необходимости полицейских сил ОБСЕ на Донбассе во время проведения выборов. Но ведь и Нуланд сказала, что они должны проводиться по стандартам ОБСЕ. Ну а как можно обеспечить стандарты ОБСЕ без какого-либо соответствующего силового обеспечения?" - проводит параллели Пионтковский.

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Также он заявил, что есть два новых нюанса в заявлении Порошенко. Во-первых, он впервые жестко подчеркивает вопрос об укреплении линии разделения сторон, предлагая, по сути, расположить на ней миротворческие силы. Тогда уже не будет никакого вопроса о перестрелках и отводе тяжелого вооружения, считает российский политолог.

А, во-вторых, предложение о передаче контроля на границе на первом этапе не украинским ВС, а силам ОБСE, подчеркнул он.

"Все это бесконечное перетягивание каната ведется вокруг вопроса: можно проводить выборы или нет. Москва будет говорить, что можно, а Киев будет ей отвечать: "как же можно, если перестрелки идут на линии соприкосновения, границы не переданы". Москва все время ссылается, что передача украинским силам границы обозначена где-то там в пункте 9, а о выборах - в пункте 4 (Минских соглашений, - Ред)", - рассказал Пионтковский, прогнозируя, что выборов на Донбассе еще долго не будет.

Также он заявил, что Путин хочет провести там под своим контролем выборы и инкорпорировать своих бандитов в политическое поле Украины.

"Его стратегическая цель - сохранить полный контроль над оккупированной территорией и сделать ее формально частью украинского государства, блокировав, таким образом, европейский вектор развития украинского государства. Пока Украина эффективно от этого отбивается", - подытожил российский политолог.

Напомним, по результатам встречи с помощником Путина Сурковым Нуланд заявила, что США не признают итоги выборов на Донбассе, если они пройдут вне Минских соглашений.