Сегодня Путин впервые публично признал Россию стороной переговоров в Минске - представитель АП

Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель главного Департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан.

"Возвращаемся к Минским договоренностям. Базовый тезис Путина, который он всюду проталкивал, был такой, что Россия не является стороной этих договоренностей. Сегодня впервые Путин признал, что они таки сторона, потому что Россия освободила украинского военнопленного. Это чрезвычайно важный жест", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.