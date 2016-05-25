Могерини: ЕС вместе с Украиной празднует возвращение Савченко

Об этом она написала в Twitter.

"Надежда Савченко свободна и вернулась домой. Это - новость, на которую мы долго ждали, которую ЕС празднует вместе с ее страной", - подчеркнула Могерини.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.