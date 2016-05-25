Могерини: ЕС вместе с Украиной празднует возвращение Савченко
16:22, 25 мая 2016Политика
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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС вместе с Украиной празднует возвращение незаконно осужденного в России украинского летчицы Надежды Савченко.
Фото УНИАН
Об этом она написала в Twitter.
"Надежда Савченко свободна и вернулась домой. Это - новость, на которую мы долго ждали, которую ЕС празднует вместе с ее страной", - подчеркнула Могерини.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Самолет президента Украины забрал Савченко из России.
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