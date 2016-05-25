Президент Европарламента об освобождении Савченко: это хорошая новость для всей Украины

Об этом он написал в Twitter.

"Мы очень долго ждали свободу для Надежды Савченко. Это – хороший сигнал и новость сегодня для ее семьи, друзей и всей Украины", - подчеркнул президент Европарламента.

Также бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт тепло поздравил "просроченное возвращение Надежды Савченко в Украину после ее удерживания в России".

Читайте такжеСМИ рассказали подробности "окончательной договоренности" об обмене СавченкоНапомним, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобызабрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников Порошенко помиловал.