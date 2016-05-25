Государственные секретари в Украине начнут работать уже осенью - Шимкив

Об этом сегодня, 24 мая, в эфире 5 канала сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Чиновник рассказал, что сейчас формируется конкурсная комиссия, а дальше будет продолжаться отбор кандидатур. На вопрос появятся ли такие должности уже осенью этого года, он ответил: "Я уверен, что да".

Также Шимкив напомнил, что новый закон о Государственной службе принимался больше года.

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"Он проголосован был, подписан в декабре прошлого года, и вот сейчас первый квартал - принята часть необходимых подзаконных актов, которые позволяют двигаться. Полностью закон вступил в силу 1 мая. И очень интересно, как некоторые государственные органы реагируют", - подчеркнул он.