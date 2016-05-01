Сегодня вступил в силу новый закон о госслужбе

Закон определяет принципы, правовые и организационные основы обеспечения публичной, профессиональной, политически беспристрастной, эффективной, ориентированной на граждан государственной службы, которая функционирует в интересах государства и общества, а также порядок реализации гражданами Украины права равного доступа к государственной службе, базирующегося на их личных качествах и достижениях.

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Закон предусматривает такие реформаторские новации: вступление на все должности государственной службы будет проходить только по конкурсу на основании личных качеств и достижений кандидатов, исключаются любые коррупционные механизмы при поступлении и прохождении государственной службы, государственная служба станет деполитизированной, устанавливается прозрачная модель оплаты труда, разработанная с учетом лучшего европейского опыта, вводится компетентностная модель управления человеческими ресурсами, оценки результатов работы государственных служащих, их карьерная мотивация, повышаются квалификационные требования.

Также закон вводит должность секретаря министерства. Это будет государственный служащий высшей категории, который будет вести управление кадрами, управление министерством и помогать министру в его работе.

Действие закона распространяется на государственных служащих, в частности, секретариата Кабинета министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти; местных государственных администраций; органов прокуратуры; органов военного управления; иностранных дипломатических учреждений Украины.

В то же время действие закона не распространяется, в частности, на президента Украины; главу Администрации президента Украины и его заместителей, членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров; народных депутатов Украины и депутатов местных советов.

Принятие закона о реформе госслужбы, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Принятие закона о госслужбе предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявлял, что принятие закона о госслужбе было одним из требований для получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от Европейского Союза.

21 апреля комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан сообщил, что Еврокомиссия готова выделить 90 млн евро на реформу госслужбы, но ожидает от правительства и Верховной Рады введения норм соответствующего закона.