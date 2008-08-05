Как Ющенко заливал фундамент (фоторепортаж)
Бетон обеспечивал Ехануров
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКОлично залил фундаментна строительстве нового жилого дома для пострадавших от наводнения жителей с. Черногузы Черновицкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с утвержденным генеральным планом, в с. Черногузы началось строительство 40 новых домов вместо разрушенных или поврежденных недавней стихией.
Подвозом бетона к месту фундамента лично руководил строитель по специальности - министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.
*** В селе Черногузы полностью уничтожено стихией 12 домов, 16 – не пригодны для проживания; от подтопления и оползней пострадали около 3 тысяч человек, что составляет фактически все население села.
Фото Николая Лазаренко/УНИАН