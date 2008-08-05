Как Ющенко заливал фундамент (фоторепортаж)

12:05, 05 августа 2008
Политика
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Бетон обеспечивал Ехануров

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКОлично залил фундаментна строительстве нового жилого дома для пострадавших от наводнения жителей с. Черногузы Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН,  в соответствии с утвержденным генеральным планом, в с. Черногузы началось строительство 40 новых домов вместо разрушенных или поврежденных недавней стихией.

Подвозом бетона к месту фундамента лично руководил строитель по специальности - министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

*** В селе Черногузы полностью уничтожено стихией 12 домов, 16 – не пригодны для проживания; от подтопления и оползней пострадали около 3 тысяч человек, что составляет фактически все население села. 

Фото Николая Лазаренко/УНИАН

 

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