Ющенко лично залил фундамент дома в селе Чорногузы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично залил фундамент на строительстве нового жилого дома для пострадавших от наводнения жителей с. Черногузы Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в соответствии с утвержденным генеральным планом, в с. Черногузы началось строительство 40 новых домов вместо разрушенных или поврежденных недавней стихией.

Во время общения с жителями этого села Президент Украины отметил, что власть не может требовать от жителей села покинуть свои родные дома и переселиться в другие районы. Вместе с тем В.ЮЩЕНКО попросил сельчан отнестись к этому вопросу ответственно, по-хозяйски и избрать для дальнейшего проживания более безопасные земельные участки, которые уже предложены и выделены местной властью.

В частности, Президент побывал на таком участке, где символично и начал строительство первого дома.

Подвозом бетона к месту фундамента лично руководил строитель по специальности - министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

*** В селе Черногузы полностью уничтожено стихией 12 домов, 16 – не пригодны для проживания; от подтопления и оползней пострадали около 3 тысяч человек, что составляет фактически все население села.