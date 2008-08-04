Ющенко лично залил фундамент дома в селе Чорногузы
Подвоз обеспечивал Ехануров
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично залил фундамент на строительстве нового жилого дома для пострадавших от наводнения жителей с. Черногузы Черновицкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в соответствии с утвержденным генеральным планом, в с. Черногузы началось строительство 40 новых домов вместо разрушенных или поврежденных недавней стихией.
Во время общения с жителями этого села Президент Украины отметил, что власть не может требовать от жителей села покинуть свои родные дома и переселиться в другие районы. Вместе с тем В.ЮЩЕНКО попросил сельчан отнестись к этому вопросу ответственно, по-хозяйски и избрать для дальнейшего проживания более безопасные земельные участки, которые уже предложены и выделены местной властью.
В частности, Президент побывал на таком участке, где символично и начал строительство первого дома.
Подвозом бетона к месту фундамента лично руководил строитель по специальности - министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.
*** В селе Черногузы полностью уничтожено стихией 12 домов, 16 – не пригодны для проживания; от подтопления и оползней пострадали около 3 тысяч человек, что составляет фактически все население села.