Порошенко уволил с должности руководителя Винницкой РГА

02:07, 21 мая 2016
Политика
1154 0

Президент Петр Порошенко уволил с должности руководителя Винницкой районной государственной администрации Виктора Шмигеля.

фото УНІАН

Об этом говорится в распоряжении главы государства №198/2016-рп, размещенном на сайте президента.

"Уволить Шмигеля Виктора Борисовича с должности председателя Винницкой районной государственной администрации Винницкой области", - говорится в тексте документа.

Читайте такжеПорошенко осуществил кадровые перестановки в СБУ

Напомним, на должность главы РГА Шмигель был назначен 5 мая 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter