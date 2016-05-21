Порошенко уволил с должности руководителя Винницкой РГА
02:07, 21 мая 2016Политика
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Президент Петр Порошенко уволил с должности руководителя Винницкой районной государственной администрации Виктора Шмигеля.
фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении главы государства №198/2016-рп, размещенном на сайте президента.
"Уволить Шмигеля Виктора Борисовича с должности председателя Винницкой районной государственной администрации Винницкой области", - говорится в тексте документа.
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Напомним, на должность главы РГА Шмигель был назначен 5 мая 2014 года.
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