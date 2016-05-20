Пайетт рассказал о стратегической ошибке Путина в отношении Украины: недооценил солидарность G7 и ЕС

13:09, 20 мая 2016
Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что президент РФ Владимир Путин допустил стратегические ошибки в отношении Украины, недооценив солидарность стран "Большой семерки" и Европейского Союза.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе международной конференции "Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности" сегодня в Киеве. 

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"Путин допустил стратегические ошибки в отношении Украины, он недооценил солидарность между всеми странами "Большой семерки" и всеми европейскими партнерами", - отметил Пайетт.

Также посол заявил, что украинцы должны сами строить и решать свое будущее, и это никоим образом не должно решаться в Москве.

Он в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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