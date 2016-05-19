Рада отказалась отнести Калиновку Винницкой области к городам облзначения

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал лишь 191 народный депутат при минимально необходимых 226 (всего в зале было зарегистрировано 329 депутатов).

В ходе обсуждения депутат Анатолий Матвиенко (фракция "Блока Петра Порошенко") отметил, что, согласно законодательству, город областного значения должен иметь 50 тысяч жителей, а в Калиновке лишь 19 тысяч. По его словам, необходим взвешенный подход в решении таких вопросов.

Согласно закону «О добровольном объединении территориальных общин» Калиновский городской и Дружелюбовский сельский советы решениями от 25 августа 2015 года объединились в Калиновскую городскую территориальную общину с административным центром в Калиновке. В состав общины включены села Дружелюбовка, Прилуцкое, Равнинное и поселок Калиновка Вторая.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что отнесение Калиновки к городам областного значения "будет способствовать увеличению поступления в городской бюджет, значительно улучшится инвестиционный климат, что в свою очередь будет способствовать расширению действующих и строительству новых мощностей в пищевой и перерабатывающей промышленности".

Напомним, в январе этого года ВР отнесла к категории городов областного значения Беляевку Одесской области, в которой проживает менее 12 тысяч жителей.

По официальным данным, в Украине существуют даже три города областного значения с населением менее 10 тысяч человек - Чоп (8,9 тысяч), Ржищев (7,5 тысяч) и Моршин (5,9 тысяч).