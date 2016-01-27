Рада отнесла Беляевку Одесской области к городам областного значения

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №2278а проголосовал 241 народный депутат из 330 зарегистрированных в сессионном зале.

Беляевка - районный центр Одесской области, расположенный в дельте Днестра около государственной границы с Молдовой.

По данным на начало 2015 года, в сам городе проживало 11,9 тысяч человек. Ещё порядка 1,5 тысячи жителей - в Майорском сельсовете, включенном ныне в состав Беляевской объединенной территориальной общины.

"Город Беляевка имеет огромные туристические ресурсы в сфере экологического (зеленого) туризма", - говорится в пояснительной записке.

В комитете Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, рекомендовавшем принять постановление, посчитали, что отнесение Беляевки к категории городов областного значения позволит увеличить объемы поступлений в городской бюджет для принятия мер по расширению имеющихся туристических ресурсов города и развитию туристической индустрии.