"Нас не сломать тюрьмами и лагерями": Чубаров зачитал письмо зампредседателя Меджлиса из "застенок" ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, Чубаров зачитал письмо сегодня во время митинга на Майдане Независимости в Киеве по случаю 72-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

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"На судьбу нашего народа выпало много испытаний, и мы с честью их проходили. Нас не сломать тюрьмами и лагерями, не запугать обысками и арестами, не обмануть с помощью марионеток. Крым больше никогда не будет без крымских татар", - заявил Чийгоз.

По словам Чубарова, уже 18 крымских татар в Крыму обвиняются за несовершенные преступления, и «сейчас они находятся в застенках и ждут оккупационного суда».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесла его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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В Крыму под арестом находятся ряд крымскотатарских активистов по так называемому "делу 26 февраля". Один из них - Чийгоз был задержан во время допроса в крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках". Асанов находится под арестом с 15 апреля 2015 года, Дегерменджи - с 7 мая 2015 года.

15 февраля на заседании т.зв. «Верховного суда Крыма» решили отправить «дело 26 февраля» на доследование.

Подсудимые по этому делу своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Чийгоза, Асанова и Дегерменджи политзаключенными.