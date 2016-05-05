Завтра суд в аннексированном Крыму рассмотрит апелляцию на продление ареста зампреда Меджлиса Чийгоза

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джеляль.

«Завтра в 9.00 в Симферополе верховном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба защитников Ахтема Чийгоза на решение киевского районного суда Симферополя от 29.04.2016 о продлении срока ареста Чийгозу до 22 мая», - написал Джеляль.

Как сообщалось, в Крыму под арестом находятся ряд крымскотатарских активистов по так называемому "делу 26 февраля". Один из них – Чийгоз был задержан в ходе допроса в крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках".

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После аннексии Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года участвовали в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки двое митингующих погибли, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По информации адвоката Николая Полозова, решением «Киевского районного суда Симферополя» Чийгозу продлен срок содержания под стражей до 22 мая.