Бывшие министры обороны отчуждали и продавали военное имущество - комитет нацобороны

Как отметил глава комитета, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, впечатляют уже первые данные, полученные по результатам расследования деятельности бывших министров обороны по отчуждению и реализации имущества.

По его словам, периоды разделены по каждому министру отдельно, и рекордные цифры по продаже оружия по заниженным в десятки раз ценам пришлись на период после 2005 года.

"Так, комплекс С-300, новейший комплекс ПВО, был продан за 2,2 млн долларов Минобороны, затем был перепродан в Казахстан за 25 миллионов долларов, это только официальные данные. Далее мы будем гадать, обращаться в международные антикоррупционные органы, было ли там еще что-то", - сказал Пашинский.

По информации присутствовавшего на заседании представителя Министерства обороны Игоря Павловского, по результатам изучения деятельности бывших должностных лиц в сфере обороны, Генштаба и других было направлено в ГПУ 94 договора об отчуждении и реализации государственного имущества и должностные инструкции ответственных лиц.

"Кроме того, по запросу ГПУ Минобороны приняло решение о создании рабочей группы под наблюдением главного инспектора Минобороны с целью проведения детального анализа и выявления причин, которые могли привести к снижению обороноспособности", - сказал замминстра.

В то же время главный военный прокурор Анатолий Матиос, присутствовавший во время заседания, сообщил, что на сегодня следствием установлено, что экс-министром обороны Кузьмуком был расформирован аэромобильный батальон, экс-минстром обороны Гриценко была расформирована 16-а оперативная аэромобильная бригада, министром обороны Владимиром Шкидченко расформирован 15 воинских частей зенитно-ракетных войск, а по распоряжению министра Саламатина было снято с боевого дежурства комплексы С-200 и С-300.

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Также Матиос сообщил, что бывшим начальником Генштаба Владимиром Заманой были переформатированы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы сухопутных войск, что существенно ослабило противовоздушную оборону государства.

Он отметил, что крайне сложно установить факт материального ущерба, нанесенного государству. Матиос подчеркнул, что самым весомым аргументом в этом производстве могут стать результаты комплексной судебной и военно-технической экспертизы.

"Это не было тупым разворовыванием. Это были подготовленные, легитимизированные, проголосованные, принятые органами исполнительной власти решения, которые готовили уполномоченные лица, которые работали на Россию. В частности, министры обороны Саламатин, Лебедев. Но приложились к этому и их предшественники. Самое значительное отчуждение стрелкового вооружения, бронетанковой техники с 2000-х приобрело массового характера ", - сказал Матиос.

По результатам оценок убытков военная прокуратура намерена предъявлять обвинения конкретным лицам.