Генсек НАТО призвал Россию уважать законодательство Украины и не нарушать ее целостность

Об этом он сказал в среду в штаб-квартире НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Я обеспокоен, потому что после того, когда мы видели преимущественно соблюдение режима прекращения огня, теперь мы видим постепенное увеличение его нарушений. Это подрывает все Минские договоренности, потому что они базируются на режиме прекращения огня", - отметил Столтенберг.

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Генсек альянса подчеркнул необходимость "уважать режим прекращения огня", отвести тяжелое вооружение и предоставить международным наблюдателям "полный доступ к территории, чтобы гарантировать полное выполнение Минских договоренностей".

Генсек альянса также убежден, что Россия должна "уважать национальное законодательство (Украины), не нарушать ее территориальную целостность и суверенитет".

"Россия также должна использовать все свое влияние и гарантировать полное уважение Минских договоренностей", - добавил Столтенберг.