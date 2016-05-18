Адвокат заявляет, что Янукович не менял украинское гражданство, в РФ беглец находится на официальных основаниях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы экс-президента.

По его словам, Янукович находится на территории Российской Федерации на официальных основаниях в соответствии с законодательством РФ.

«Согласно имеющейся у меня информации, которая соответствует действительности, он находится на предусмотренных российским законодательством основаниях», - сказал Сердюк.

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Защитник заверил, что «Янукович гражданства не менял, остается гражданином Украины, российское гражданство не получал».

Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившихся кровопролитием.