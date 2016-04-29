У Путина не комментируют информацию о предоставлении российского гражданства Януковичу и Азарову

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Не могу (прокомментировать эту информацию – УНИАН). Не думаю, что Transparency International занимается выдачей гражданства РФ и располагает информацией на этот счет», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано расследование Transparency International о том, что Янукович и Азаров получили российское гражданство, чтобы находиться под защитой РФ.