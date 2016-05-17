Нуланд сегодня посетит Россию для обсуждения дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений
Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сегодня посетит Москву (Российская Федерация) для обсуждения дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
"17 мая помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд отправится из Вены (Австрия) в Москву (Россия). Она встретится с высокопоставленными чиновниками российского правительства для обсуждения ситуации на востоке Украины и следующих шагов по выполнению Минских соглашений для поддержки "нормандских" стран и Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
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Нуланд также обсудит ряд двусторонних и региональных вопросов с российскими должностными лицами.
После посещения России, она присоединится к секретарю Госдепартамента Джону Керри, который будет находиться 18-20 мая в Брюсселе (Бельгия).