Госсекретарь США Керри обсудит с главой МИД Франции украинский вопрос
12:37, 08 мая 2016Мир
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Госсекретарь США Джон Керри посетит Париж для проведения двусторонних переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро в том числе по Украине.
REUTERS
Об этом сообщает Госдепартамент США. Визит состоится 9-10 мая. Также стороны обсудят ситуацию в Сирии.
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Также отмечается, что 10-12 мая Джон Керри посетит Великобританию, где возглавит делегацию США на Глобальном антикоррупционном саммите в Лондоне, а также посетит Оксфордский университет.
Кроме того, в Лондоне госсекретарь США проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Великобритании Филипом Хэммондом.
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