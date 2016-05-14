Российские оккупанты проводят обыск в доме очередного крымского татарина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

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"Провокации против крымских татар продолжаются. Вчера вечером был обыск в мечети с. Вишенное, Белогорского района, правда без вооруженных в балаклавах. Сегодня с у тра приехали двумя машинами - легковая и Газель в с. Пионерское, Симферопольского района. Сейчас в доме у Абдуллы Баева идет обыск. с.Пионерское ул. Джалман, 17", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая, в Бахчисарае задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотарского народа Ильми Умерова.

"В Бахчисарае, оккупированном карателями, ФСБ задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотарского народа Ильми Умеров. В настоящее время его везут в Симферополь для предъявления обвинения", - написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.