ПАСЕ готовит ряд отчетов, касающихся ситуации в Украине

Об этом сказал президент ПАСЕ Педро Аграмунт во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности, по его словам, отчеты касаются юридических аспектов ситуации с украинскими гражданами на оккупированных территориях, ее гуманитарных последствий, а также что касается борьбы с коррупцией. В этом контексте Аграмунт отметил, что ПАСЕ приветствует действия Украины, направленные на преодоление коррупции.

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Также в ходе встречи Гройсман проинформировал президента ПАСЕ о ситуации на Донбассе и в Крыму и систематическом нарушении агрессором прав человека, в частности крымских татар. «В этом направлении нам нужно быть очень решительными, чтобы навести порядок», - подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо продлить санкции против Российской Федерации. «Ослабление санкций должно произойти только тогда, когда агрессор уйдет с украинской территории и выполнит все необходимые обязательства в рамках Минских договоренностей, а также вернет территорию Крыма, захваченную военным путем», - заявил Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил президента ПАСЕ за последовательную поддержку Украины. «Успех Украины - лучший ответ агрессору и лучший сигнал для наших международных партнеров», - подчеркнул Гройсман.

В свою очередь Аграмунт заверил, что Парламентская ассамблея Совета Европы готова предоставлять Украине всю необходимую поддержку на пути достижения мира и благосостояния. ПАСЕ также внимательно следит за ситуацией вокруг удерживаемой в России украинской лётчицы Надежды Савченко.