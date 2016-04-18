Президент ПАСЕ призвал Россию освободить Савченко

Об этом он сказал в своем вступительном слове во время открытия весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"В России, к сожалению, наша коллега Надя Савченко по-прежнему остается в тюрьме, и я продолжаю призывать к ее освобождению, и к освобождению всех заложников, которые удерживаются российской и украинской стороной, что является результатом конфликта (на Донбассе – ред.)", - отметил Аграмунт.

Также на сайте ПАСЕ появилось заявление Аграмунт с призывом освободить Савченко.

Так, в заявлении президент ПАСЕ призывает освободить украинскую летчицу в соответствии, в том числе, с положениями Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также с обязательствами РФ по Минским соглашениям.

По убеждению Аграмунта, вопрос освобождения Савченко является важным, учитывая сообщения о продолжении голодовки и ухудшении состояния здоровья.

"Я настоятельно призываю российские власти принять необходимые шаги, чтобы срочно решить этот гуманитарный вопрос, в том числе в контексте возможного обмена заключенными, с украинской властью", - подчеркнул Аграмунт.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ перенесла дебаты относительно Савченко на 21 апреля, хотя изначально рассмотрение этого вопроса планировалось на 18 апреля.

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Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Савченко с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов летчицы, Савченко находится в тяжелом состоянии.